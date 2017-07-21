Боевики не пускают в Ясиноватую мониторинговую миссию ОБСЕ

Боевики не пропускают в Ясиноватую мониторинговую миссию ОБСЕ. Об этом сообщается на странице миссии в Twitter.

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"Член "ДНР" "Злой" отказывает СММ ОБСЕ в доступе в Ясиноватую, нарушая "Минск" и не давая способствовать ремонту на важных объектах водоснабжения", - говорится в сообщении.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Член "ДНР" "Злой" отказывает СММ <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95?src=hash">#ОБСЕ</a> в доступе в Ясиноватую, нарушая Минск и не давая способств ремонту на важных объектах водоснабжения</p>— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) <a href="https://twitter.com/OSCE_SMM/status/888282901514563588">21 июля 2017 г.</a></blockquote>

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Как сообщал УНИАН, боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ в Донецке.