Боевики не пускают в Ясиноватую мониторинговую миссию ОБСЕ

10:41, 21 июля 2017
Война
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Таким образом боевики препятствуют ремонту на важных объектах водоснабжения.

Других подробностей не сообщается / Фото УНИАН

Боевики не пропускают в Ясиноватую мониторинговую миссию ОБСЕ. Об этом сообщается на странице миссии в Twitter. 

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"Член "ДНР" "Злой" отказывает СММ ОБСЕ в доступе в Ясиноватую, нарушая "Минск" и не давая способствовать ремонту на важных объектах водоснабжения", - говорится в сообщении.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Член &quot;ДНР&quot; &quot;Злой&quot; отказывает СММ <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95?src=hash">#ОБСЕ</a> в доступе в Ясиноватую, нарушая Минск и не давая способств ремонту на важных объектах водоснабжения</p>&mdash; OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) <a href="https://twitter.com/OSCE_SMM/status/888282901514563588">21 июля 2017 г.</a></blockquote>

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Как сообщал УНИАН, боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ в Донецке.

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Теги: #миссия ОБСЕ на Донбассе#боевики запугивают ОБСЕ