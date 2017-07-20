Боевики обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ в Донецке

Контролируемые Россией боевики на Донбассе обстреляли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).

Об этом сообщается на странице СММ ОБСЕ в Twitter.

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«В БПЛА СММ ОБСЕ стреляли из стрелкового оружия в поселке Трудовское Петровского района в Донецке. Приземлился благополучно», - сказано в сообщении.

В миссии подчеркнули, что этот случай – очередное явное неуважение к Минским договоренностям.

В БПЛА СММ #ОБСЕ стреляли со стрелк. оружия в посёлке Трудовское Петровс. р-на в #Донецк. Приземл благополуч. Явное неуважение к Минск. согл — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) July 20, 2017

Напомним, ранее в Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявили, что вооруженные боевики "ДНР" в очередной раз не пропустили наблюдателей возле оккупированного Новоазовска, недалеко от украинского-российской границы.