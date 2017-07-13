"Ваших сыновей или похоронят, или посадят": Жемчугов обратился к матерям российских военных (видео)

Бывший военнопленный, герой Украины Владимир Жемчугов, который провел в плену боевиков "ЛНР" почти год, обратился к матери задержанного в Луганской области российского ефрейтора Виктора Агеева.

Обращение Жемчугова записала на камеру журналистка российской "Новой газеты" еще 7 июля, однако сам Жемчугов опубликовал его на своей странице в Фейсбуке только сегодня, передает ТСН.

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Сначала он рассказывает предысторию, как попал в плен боевиков и провел там десять месяцев, описывая ужасные условия, в которых его держали. При этом он уверяет мать Агеева, что с ее сыном ничего подобного не случится и ему повезет остаться живым и не искалеченным.

"Я хочу сказать, что теперь вы можете не переживать, с вашим сыном все будет нормально, по крайней мере, он будет здоров, жив и не получит ранений на войне. Ему это не грозит […] Там, где он сидит, в украинской тюрьме, к нему относятся нормально, вы можете написать ему письмо, отправить передачу", - говорит Жемчугов.

В обращении он также рассказывает, что стоит вложить в передачу, чтобы ее сын чувствовал себя хорошо. Обращает внимание матери на то, что консервы лучше не передавать и делиться опытом, откуда он это знает.

"Откуда я знаю хорошо тюремные правила – потому что 10 месяцев назад я был освобождён из луганской российско-сепаратисткой тюрьмы […] Я был ранен, попал в плен, меня лечили в луганской больнице, мне ампутировали руки, у меня были множественный осколочные ранения по всему телу, повреждены многие органы, потерял зрения. Меня лечили только для того, чтобы потом допрашивать", - вспоминает Жемчугов.

"После лечения меня отправили в Луганскую тюрьму, где я находился с уголовными заключенными в антисанитарных условиях. У меня не было ничего. Мне дали только вонючий старый матрас и порванную вонючую подушку. Когда первый волонтер принес еду и начали накладывать кашу, у меня не было даже тарелки, чтобы взять еды. У меня на теле были гноящиеся раны, и я каждое утро стучал в дверь и говорил охранникам, чтоб меня показали врачу. Первую операцию по удалению осколков сделали только через месяц", - говорит Жемчугов.

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"Моя мама удивлялась, как такого человека можно держать и не отдавать. Украинское правительство много раз обращалось к российскому правительству, меня просили поменять, предлагали разные варианты, но меня не отдавали. Но я уверен, что с вашим сыном все будет нормально. Так, как я мучился, он мучиться не будет", - отметил Жемчугов.

Он также обратил внимание матери Агеева, что ко всем украинским пленным относятся ужасно, к ним не допускают ни Красный Крест, ни правозащитников, а также есть проблемы с передачами. При этом уверяет, что в украинской тюрьме с ее сыном поступят по-человечески.

"Украина – демократическая страна и здесь соблюдаются права человека. Да, вашего сына будут судить, поскольку он задержан на территории Украины с оружием в руках в боевой ситуации с документами российского кадрового военного, и он будет осужден и будет сидеть в украинской тюрьме. И это уже не первый российский солдат, которого задержали. И я думаю, что он будет сидеть. Но его не убьют, он не вернется инвалидом с этой войны, в этом можете быть уверены", - отметил Жемчугов.

Кроме того, он обратился ко всем матерям российских военных, чье дети сейчас убивают украинцев на Донбассе. "Я прошу вас, заберите своих детей из Украины и Крыма потому, что их или похоронят, или они станут инвалидам, или их посадят в украинскую тюрьму. Если вам это надо, то… Я знаю, что всем российским солдатам платят хорошие зарплаты, вы живете за счет их зарплат, покрываете свои кредиты, покупаете какие-то вещи. Но я не знаю, насколько можно быть таким человеком, чтобы эти вещи, эти кредиты, которые вы покрываете кровавыми деньгами […] Все эти ваши сыновья-убийцы, солдаты, которые сейчас убивают граждан Украины, рано или поздно предстанут пред судом, наказание неминуемо. Опомнитесь", - сказал Жемчугов.

Как сообщал УНИАН, мать Агеева попросила в видеообращении, обнародованном российским изданием «Новая газета», президента Украины о помиловании ее сына.

Российский контрактник Агеев был задержан украинскими военными в составе ДРГ боевиков, которую обезвредили 24 июня под Желобком в Луганской области.

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы он остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Разведчик Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и разведгруппы боевиков «ЛНР».

28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Виктор Агеев в прошлом году «уволился в запас».

В то же время, в Кремле уклонились от ответа на вопрос о возможности обмена россиян, попавших в плен в Украине, на украинцев, содержащихся в РФ.