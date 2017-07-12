"Кто так повлиял, что он очутился на Донбассе?": мать плененного российского военного обратилась к Порошенко (видео)

Журналисты опубликовали обращение матери плененного на Донбассе российского военного Виктора Агеева Светланы к президенту Украины Петру Порошенко.

В видеообращении, опубликованном "Новой газетой", Агеева обратилась к главе украинского государства с просьбой о помиловании ее сына, а также о разрешении на свидание с ним или хотя бы на то, чтобы разрешили передать ему видеописьмо.

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"Меня спрашивают, как же могло так произойти, что случилось непоправимое с ним, как он попал туда [на восток Украины]. Но я могу сказать одно - что в семье обсуждалась служба по контракту [в российской армии]. Я сама в неведении до сих пор, до сих пор не могу понять, как случилось, кто так повлиял на моего ребенка, что он очутился в тех местах [на Донбассе]?", - говорится в обращении матери плененного военного РФ.

Кроме того, Светлана Агеева заявила, что готова лично поехать в Украину и принять участие в переговорах по обмену ее сына.

"...Если Вы помилуете моего ребенка, то для него это будет большой жизненный урок! Я просто уверена, что он сделает правильные выводы... И если в результате обмена какой-нибудь украинский гражданин или солдат попадет домой в семью, я буду так же счастлива однозначно, как и за своего ребенка", - говорит мать Агеева.

Ранее в интервью Агеев сообщил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в ВС России. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.

Он был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

В Минобороны России утверждают, что Агеев ранее служил в российской армии, но "был уволен в запас" еще в мае 2016 года.