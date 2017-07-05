Боевики назвали 39 украинских военных преступниками и отказываются их освобождать - Геращенко

Заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбасса Ирина Геращенко заявляет, что контролируемые Россией боевики не хотят отпускать 39 украинских военных, которые по их утверждению не подлежат амнистии.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"ОРДЛО продолжают блокировать процесс освобождения. Не дали ответа на наш список о содержании 132 украинцев. А потом договорились уже до того, что 39 наших военных, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях - это военные преступники, которые не подлежат амнистии и освобождению. Мне кажется, что на это нарушение Минских соглашений, на заблокированный вопрос заложников должны отреагировать ОБСЕ и лидеры "нормандского формата", где вопрос освобождения заложников поднимается Украины как приоритетный", - заявила Геращенко.

Также она рассказала, что украинская делегация жестко поставила вопрос о недопуске представителей Международного комитета Красного Креста в тюрьмы на оккупированных территориях.

"В течение этих лет не было ни одного посещения и личной встречи представителями МККК заложников как в ОРДЛО, так и политзаключенных в РФ", - написала Геращенко.

Она подытожила, что сегодня в Минске произошла тяжелая встреча.

"Очень жду, что в нормандском формате, когда бы ни состоялась эта встреча или телефонный разговор, вопросы безопасности и освобождения заложников будет ключевыми. Мы должны вытянуть наших", - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Геращенко выражала надежду, что на заседании контактной группы будет определена дата освобождения украинских заложников.

Сегодня Геращенко отметила, что Россия и боевики заявляют об удерживании на оккупированных территориях Донбасса 69 заложников, несмотря на информацию украинской стороны о 132 пленных.