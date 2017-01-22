Президент присвоил звание Герой Украины освобожденному из плена боевиков Жемчугову

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, президент вручил герою орден «Золотая Звезда» во время торжественного мероприятия по случаю Дня Соборности Украины.

Президент отметил, что Жемчугов родился на Луганщине, но сын всей украинской земли. «Как активный участник движения сопротивления российской оккупации он провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. При попытке захвата врагами Владимир Павлович принял решение подорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения», - сказал глава государства.

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Высокой государственной наградой Жемчугов отмечен за личное мужество и героизм, несокрушимость духа, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

В свою очередь Жемчугов поблагодарил за высокую награду и отметил: «Сегодня в День Соборности, день объединения Украины, я хочу сказать: та борьба, которая была раньше, и та борьба, которая у нас еще впереди до победного завершения войны – это все не зря. На моем примере не только патриоты, но и обычные жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма увидели, что Украина никогда и никого не бросит».

Как сообщал УНИАН, Жемчугов был тяжело ранен 28 сентября 2015 года. Он почти полностью потерял зрение и остался без рук.

Тяжелораненый Жемчугов попал в плен террористов, которые удерживали его около года.

17 сентября 2016 года был освобожден в результате длительных и сложных переговоров.