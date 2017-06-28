СМИ назвали имя плененного под Желобком российского контрактника

В Луганской области попал в плен российский военнослужащий Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту.

Об этом Русской службе Би-би-си сообщили собеседники в минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

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Мама Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили изданию, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

Разведчик Виктор Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня в районе села Желобок Луганской области в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР".

Об этом Би-би-си сообщили источники в 93-й бригаде и минобороны Украины. Командир бригады Владислав Клочков, заявил, что в ходе столкновения был убит командир этой группы, кадровый российский офицер Александр Щербак.

Украинские военнослужащие сообщили также, что в плен попали четыре бойца "ЛНР", в том числе "22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края".

Его имя Виктор Агеев, это Би-би-си подтвердили собеседники в украинском минобороны и 93-й бригаде, предоставив фотографии его документов. Фото паспорта и военного билета задержанного также опубликовала у себя в Facebook журналистка украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко.

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Как стало известно изданию от двух бывших сослуживцев Виктора Агеева, после окончания Алтайского государственного колледжа он в 2015-2016 годах проходил срочную службу в воинской части 65246, расквартированной в Новочеркасске Ростовской области.

"Мы служили с ним в полку связи, - рассказал один из бывших сослуживцев на условиях анонимности. - Он уволился летом, а я в конце 2016 года. Потом он пошел служить на контракт в военную разведку, но подписывать контракт он хотел в другой части, и я не знаю точно, как у него сложилось".

О том, что он поступил на контрактную службу, Виктор Агеев сообщил и сам на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" 1 апреля. В соцсети он вел аккаунт не под своей фамилией (подлинность аккаунта подтвердили знакомые Агеева) и состоял там, в частности, в группе "4-я Отдельная Мотострелковая Бригада НМ ЛНР".

Там же, а также под своим именем на своей странице в сети "Одноклассники" он опубликовал в апреле и мае несколько своих фотографий с символикой военной разведки, а также несколько своих фото на позициях с оружием и без опознавательных знаков.

В личной переписке с одним из бывших сослуживцев, с которой ознакомилась Русская служба Би-би-си, Виктор Агеев на вопрос, не в Украине ли он находится, ответил: "Да, в Украине". А на уточняющий вопрос друга, чем он там занят, написал: "Контрактник. Платят достаточно".

Русская служба Би-би-си связалась с мамой Виктора Агеева Светланой, которая опознала в документах, оказавшихся в распоряжении вооруженных сил Украины, документы своего сына.

По ее словам, 18 марта 2017 года ее сын подписал контракт, новым местом сына стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России.

Светлана Агеева сказала, что никто из командования с семьей попавшего в плен военнослужащего пока не связывался.

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На уточняющий вопрос, говорил ли сын о том, что ему придется выполнять боевые задачи на территории Украины, Светлана Агеева ответила: "Он завуалированно [говорил]. Но я сама себя накручивала. Показалось, что раз рядом с границей - мысли были плохие. А он говорил: учимся-учимся, работаем-работаем".

По данным собеседников Би-би-си в министерстве обороны Украины, в данный момент пленный военнослужащий передан Службе безопасности Украины.

В министерстве обороны России во вторник не прокомментировали новость о том, что контрактник Виктор Агеев попал в плен на территории Украины.