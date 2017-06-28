В Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин в прошлом году "уволился в запас"

В Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Виктор Агеев в прошлом году «уволился в запас».

«Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в ВС РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на второй странице военного билета Агеева «имеется запись, что он уволен в запас в мае 2016 года».

«В военном билете была бы запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту в ВС РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать», - добавили в Минобороны РФ.

Как сообщал УНИАН, российский контрактник Агеев был задержан украинскими военными в составе ДРГ боевиков, которая была обезврежена 24 июня под Желобком Луганской области.

Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Разведчик Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня в в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса «ЛНР».