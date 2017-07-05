Оккупанты на Азовском море разбирают и вывозят дачный поселок в Россию - СМИ (видео)

Оккупанты разбирают и вывозят дачный поселок "Дончанка" на Азовском море. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Поселок принадлежит металлургическому комбинату "Азовсталь". И за год этих дач уменьшилось вдвое. Вместо десятка деревянных домов остались одни фундаменты.

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Российские СМИ заявляют, что они разрушены обстрелами. Но на фото четко видно, что сооружения аккуратно разобраны и вывезены. Свидетели видели, как их снова собирают, но уже на территории России.

Как сообщал УНИАН, Боевики продолжают вывозить в РФ оборудование с предприятий Донетчины и Луганщины.