Оккупанты на Азовском море разбирают и вывозят дачный поселок в Россию - СМИ (видео)
18:07, 05 июля 2017Война
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Поселок принадлежит металлургическому комбинату "Азовсталь", за год количество дач уменьшилось вдвое.
Окупанти розбирають і вивозять дачне селище "Дончанка" на Азовському морі
Оккупанты разбирают и вывозят дачный поселок "Дончанка" на Азовском море. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Поселок принадлежит металлургическому комбинату "Азовсталь". И за год этих дач уменьшилось вдвое. Вместо десятка деревянных домов остались одни фундаменты.
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Российские СМИ заявляют, что они разрушены обстрелами. Но на фото четко видно, что сооружения аккуратно разобраны и вывезены. Свидетели видели, как их снова собирают, но уже на территории России.
Как сообщал УНИАН, Боевики продолжают вывозить в РФ оборудование с предприятий Донетчины и Луганщины.
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