Боевики продолжают вывозить в РФ оборудование с предприятий Донетчины и Луганщины

Боевики продолжают вывозить в Россию оборудование с предприятий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

”Боевики не занимаются проблемами местных жителей и грабят оккупированный Донбасс. По имеющейся информации, боевики продолжают демонтировать и вывозить в Россию оборудование предприятий с оккупированной территории”, - подчеркнул Лысенко.

Читайте такжеБоевики "ДНР" придумали схему денежных переводов из России – СМИ

В частности, спикер АТО рассказал, что речь идет о Луганском заводе прокатных валков и Зуевском энергомеханическом заводе, расположенного недалеко от города Харцызск, которые обеспечивали работой тысячи специалистов.