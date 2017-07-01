Донецкая фильтровальная станция из-за боев снова обесточена

В результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей)", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует.

Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м. "Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ по условиям безопасности работников", - добавили в ГСЧС.