Торецку грозит техногенная катастрофа из-за затопленных шахт – украинская сторона СЦКК

Городу Торецк Донецкой области грозит техногенная катастрофа и эпидемии инфекционных заболеваний из-за того, что боевики не дают гарантий безопасности для ремонта водовода «Горловка-Торецк». Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook, который ссылается на представителей украинской стороны в Совместном центре контроля и координации прекращения огня на Донбассе.

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Отмечается, что на днях СМИ ОРДО распространили информацию о риске техногенной катастрофы в городе Торецк Донецкой области в результате затопления двух неработающих шахт, расположенных вблизи линии соприкосновения.

В СЦКК подтверждают, что из-за затопления шахт имени Артема и «Южной» на поверхность поднимается метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрыву и отравлению людей, о чем неоднократно заявляло руководство украинской стороны СЦКК на различных форумах и в СМИ.

Однако, как подчеркивают эксперты, вода попадает в подземные выработки из-за повреждения участка водовода «Горловка-Торецк», которые возникли в результате обстрелов со стороны НЗФ ОРДО.

По подсчетам коммунальных служб Торецка, на землю ежедневно вытекает около 15 тысяч кубометров воды. Кроме того, вследствие больших потерь воды, в Торецке введен жесткий график водоснабжения.

«Почти 35 тысяч жителей города получают воду только два часа в сутки. С повышением температуры воздуха, расход воды существенно увеличилась и ситуация значительно осложнилась», - сказано в сообщении.

По словам мэра Торецка Юрия Евсикова, в городе в любой момент может возникнуть эпидемия инфекционных заболеваний.

Директор Торецкого производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства Юрий Никулин уверен, что обследовать и отремонтировать водовод можно за два-три дня.

«С начала 2017 года торецкие коммунальщики отправили 6 заявок на обеспечение безопасного выполнения ремонтно-восстановительных работ на водоводе, по каждой из которых украинской стороной СЦКК в кратчайшие сроки были получены гарантии безопасности от Вооруженных сил Украины и направлены соответствующие обращения российской стороны СЦКК по содействию в получении письменных гарантий безопасности от представителей ОРДО. Но, ни по одной из этих заявок, гарантии безопасности со стороны ОРДО предоставлены не были, о чем их «заботливая» инспекция предпочитает молчать», - подчеркнули в СЦКК.