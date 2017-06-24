На Луганщине военные установили мощный понтонный мост через Северский Донец (фото)

В Луганской области на одном из участков реки Северский Донец вблизи села Крымское военные инженеры установили для местных жителей временную понтонную переправу повышенной грузоподъемности.

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Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook со ссылкой на пресс-группу ОТУ «Луганск», длина переправы составляет около 70 метров.

Конструкцию установили в ответ на многочисленные обращения местной власти по решению проблемного вопроса транспортного сообщения в районе, поскольку местные жители были вынуждены искать объездные пути, чтобы миновать часть асфальтированного путепровода Бахмутской трассы, которая сейчас контролируется пророссийскими незаконными вооруженными формированиями. В основном для решения своих ежедневных проблем местные пользовались полевыми дорогами со всеми их неудобствами и опасностями.