Боевики усиливают свои позиции в районе Крутой Балки – ИС

В зоне АТО отмечается усиление российско-террористических сил на позициях в районе высоты 247.2 в районе Крутой Балки.

Как сообщает «Информационное сопротивление», в этом районе наблюдалось прибытие живой силы и вооружения (прибыли грузовики, из которых выгрузили 2 ед. 82-мм автоматических миномётов типа 2Б9 «Василёк», личного состава – порядка взвода). Кроме того, севернее Крутой Балки отмечаются новые скрытые и замаскированные позиции оккупантов (уровня ВОП) с капонирами для 4-х ББМ.

На приморском направлении в Безыменном оккупанты расширяют и дооборудуют парк боевой техники. Отмечается прибытие ещё 4-х единиц МТ-ЛБ и не менее 7-и грузовиков армейского типа (в основном Уралы).

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В районе Макеевки за микрорайоном Червоногвардейский оккупанты в темное время суток по объездной дороге перегоняли своим ходом на южное направление средства ПВО - 1 зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и 2 ед. МТ-ЛБ с ЗРК «Стрела-10М», также - Камаз и 4 Урала с живой силой и боеприпасами.

В район «Бахмутской трассы» противник перекатом подтягивает ещё одну роту из состава «4-й омсбр», с целью доведения своих сил на участке от Донецкого до Сокольников до уровня полнокомплектного батальона 3-х ротного состава с бронетехникой и средствами усиления (последние представлены двумя танковыми взводами, которые попеременно оперируют в балках в районе Донецкого и восточнее Кировска, прибывая в первую линию «по вызову», а также частью артгруппы бригады).