В Минске договорились о "хлебном перемирии" на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращения местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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"Трехсторонняя контактная группа поддержала обращения местных советов о начале т.н. хлебного перемирия - соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня 2017 года и далее", - заявила пресс-секретарь Кучмы.

При этом, по ее словам, позиция украинской стороны на переговорах в Минске остается неизменной.

"Блок вопросов по безопасности – ключ к выполнению всего пакета Минских соглашений. Полный и устойчивый режим прекращения огня, вывод с территории Украины российских воинских формирований и тяжелого вооружения, доступ СММ ОБСЕ ко всему участку украинско-российской границы – эти условия остаются базовыми и принципиальными для прогресса по всем направлениям", - добавила она.