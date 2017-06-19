В Счастье в результате обстрела боевиков ранен девятилетний мальчик

В Счастье в результате обстрела боевиков травмирован 9-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

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"Сегодня в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение "103" о том, что медиками была оказана помощь 9-летнему ученику Счастьинской школы школы, который 15 июня примерно в 20:30 в районе магазина "Строитель". Счастье в результате артобстрела боевиками города получил ранения в виде баротравмы, контузии обоих ушей", - говорится в сообщении.

Данный факт присоединен к материалам уголовного производства, внесенного к ЕРДР от 16.06.2017 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, ночью неизвестные пытались взорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию и село Сергеевка Покровского района.