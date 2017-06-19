В Донецкой области произошел взрыв: неизвестные хотели обесточить село и железнодорожную станцию

10:03, 19 июня 2017
Война
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Взрывное устройство было установлено под забором электроподстанции.

В результате взрыва железнодорожная станция не пострадала / Facebook Вячеслав АброськинВ результате взрыва железнодорожная станция не пострадала / Facebook Вячеслав Аброськин

В Донецкой области сегодня ночью, 19 июня 2017 года, неизвестные пытались взорвать электроподстанцию вблизи железнодорожной станции в Покровском районе. Об этом сообщил глава Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью неизвестные пытались взорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию и село Сергеевка Покровского района", - написал он.

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Глава Нацполиции отметил, что взрывное устройство было установлено под забором. Он также добавил, что в результате взрыва железнодорожная станция не пострадала, сейчас она работает в штатном режиме. Движение железного транспорта продолжается.

Взрывчатка была установлена под забором / Facebook Вячеслав Аброськин

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, на месте работают следователи, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Теги: #взрыв на Донетчине#подрыв подстанции