В Донецкой области произошел взрыв: неизвестные хотели обесточить село и железнодорожную станцию

В результате взрыва железнодорожная станция не пострадала / Facebook Вячеслав Аброськин

В Донецкой области сегодня ночью, 19 июня 2017 года, неизвестные пытались взорвать электроподстанцию вблизи железнодорожной станции в Покровском районе. Об этом сообщил глава Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью неизвестные пытались взорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию и село Сергеевка Покровского района", - написал он.

Читайте такжеСутки в зоне АТО: 47 вражеских обстрелов, 6 бойцов ранены

Глава Нацполиции отметил, что взрывное устройство было установлено под забором. Он также добавил, что в результате взрыва железнодорожная станция не пострадала, сейчас она работает в штатном режиме. Движение железного транспорта продолжается.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, на месте работают следователи, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, под Горловкой на противотанковой мине подорвался грузовик с местными жителями.