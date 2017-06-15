Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что вооруженные боевики «ДНР» за день несколько раз ограничивали движение наблюдателей миссии ОБСЕ.

Об этом говорится в отчете миссии.

«У блокпоста, расположенного на въезде в микрорайон «Трудовские», 4 вооруженных члена «ДНР» задержали на 40 мин патруль СММ. Миссия проинформировала об этом Совместный центр по контролю и координации", - отмечается в документе.

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«Три вооруженных члена «ДНР» задержали патруль СММ на 32 мин на блокпосту, расположенному на автодороге Н15 вблизи комбината «Каргилл» в подконтрольном «ДНР» поселке Кременец (16 км к юго-западу от Донецка) и поставили знак остановки перед автомобилями миссии», - заявляют наблюдатели.

«На указанном выше блокпосту, расположенном на автодороге Н15 вблизи комбината «Каргилл», три вооруженных члена «ДНР» остановили патруль СММ и протянули перед автомобилями миссии шипованную ленту, когда патруль попытался проехать блокпост в направлении подконтрольного «ДНР» пгт Александровка (20 км к юго-западу от Донецка). Наблюдатели предоставили объяснение своих полномочий в соответствии с мандатом, и через три минуты им позволили проехать дальше», - рассказали в СММ.

«В тот же день на указанном выше блокпосту на автодороге Н15 вблизи комбината «Каргилл» два вооруженных члены «ДНР» снова остановили патруль СММ и протянули перед автомобилями миссии шипованную ленту. Затем один из вооруженных мужчин кому-то позвонил и после этого убрал ее (через 5 мин после остановки), давая наблюдателям миссии возможность проехать», - подчеркнули в СММ.