В ОБСЕ сообщили о ранении гражданских лиц с обеих сторон линии разграничения

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) сообщает о ранении гражданских лиц с обеих сторон линии разграничения на Донбассе.

Как говорится в отчете миссии, наблюдатели уточняли сообщения о жертвах среди гражданского населения.

«Наблюдатели посетили больницу в подконтрольном правительству городе Курахово (40 км к западу от Донецка), где медработники сообщили им о том, что 10 июня к ним из подконтрольного правительству города Марьинка (23 км юго-западнее Донецка) доставили мужчину (53 года) и женщину (55 лет). Раненый мужчина, который лежал на больничной койке, сообщил команде СММ, что 9 июня он вместе с женой (второе пострадавшее лицо) находился в своем доме на улице Жовтневой, 171, когда около полуночи произошел взрыв, в результате которого они получили ранения», - говорится в отчете.

«По словам мужчины, бригады скорой помощи отказывались выезжать в этот район из-за обстрелов, поэтому их отвезли в больницу военнослужащие Вооруженных сил Украины. По словам медработников, мужчине диагностированы открытые переломы берцовой кости левой ноги и осколочные ранения правого бедра. Медработники также сообщили наблюдателям, что пока невозможно поговорить с раненой женщиной, поскольку она находится в реанимационном отделении после операции», - говорится в отчете.

Читайте такжеБеспилотник ОБСЕ попал под обстрел

Также, по словам врачей, женщина получила осколочные ранения правой части таза и бедра (осколки извлечены), а также ей диагностирован закрытый перелом левой бедренной кости. Сотрудник местной полиции и офицер Вооруженных сил Украины из СЦКК порознь сообщили членам патруля миссии, что обстрел в Марьинке произошел в ночь с 9 на 10 июня.

«Наблюдатели посетили Донецкую областную клиническую травматологическую больницу в подконтрольном «ДНР» Донецке, где лежавший на больничной койке сообщил им, что он получил ранения 9 июня, когда шел по улице Мамина-Сибиряка в микрорайоне «Трудовские» Петровского района Донецка (15 км юго-западнее центра города). По его словам, он услышал неподалёку три взрыва, после которых почувствовал боль и увидел кровотечение. Пострадавший сказал, что ему сделали операцию в больнице Петровского района, после которой его перевезли в Донецкую травматологическую больницу. Медработники сообщили, что 56-летнего мужчину доставили в больницу 10 июня. По их словам, ему диагностированы осколочные ранения и в травматологической больнице ему сделали две операции», - заявили наблюдатели.

Как сообщал УНИАН ранее, в Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 600 взрывов, если сравнивать с 75 в предыдущий отчетный период.