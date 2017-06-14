"В салоне кровь отпылесосим, чей труп в багажнике - не спросим": журналист показал рекламу автомойки в Донецке

Реклама автомойки в оккупированном Донецке поражает "свои креативом". Так, на вывеске написано: "В салоне кровь отпылесосим, чей труп в багажнике не спросим".

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Фото рекламы разместил на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский. "Уличная реклама в Донецке. Раньше было бы смешно. Последние три года уже нет", - говорится в подписи к фото.

Ранее Казанский показал, во что превратилась "Донбасс Арена". "Газоны одичали, пруд превратился в болото, повсюду сорняки. Витрина русского мира", - говорится в его сообщении.