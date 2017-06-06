"Витрина русского мира": журналист показал, как сейчас выглядит "Донбасс Арена" (фото)

В Сети показали фотографии оккупированной боевиками "Донбасс Арены". Соответствующие фото на своей странице в Facebook опубликовал журналист Денис Казанский.

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По его словам, заброшенная "Донбасс Арена" потихоньку зарастает бурьянами.

"Газоны одичали, пруд превратился в болотце, повсюду сорняки. Витрина русского мира", говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля боевики заблокировали распределительный центр на "Донбасс Арене" и пункты выдачи Гуманитарного штаба Рината Ахметова на временно неподконтрольной Украине территории.