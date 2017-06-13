Боевики вечером обстреляли Авдеевку, ранена местная жительница (фото)

21:42, 13 июня 2017
Война
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Снаряды попали в старую часть города, под огнем оказалась улица Тургенева.

Боевики били по мирным кварталам / фото: pokrovsk-police.dn.ua

В Авдеевке в результате обстрела боевиков ранена женщина. Как сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области, обстрел старой части города состоялся сегодня в 17.35.

Читайте такжеВ "ЛНР" придумали новые басни о ВСУ: расстрел "ополченцев" и "польские наемники" под Желобком – ИС«48-летняя горожанка находилась на собственном дворе, когда начался обстрел. Женщине осколками ранило правую ногу. Медицинская помощь пострадавшей была оказана на месте, от госпитализации она отказалась», - информируют в полиции.

Боевики били по мирным кварталам / фото: pokrovsk-police.dn.ua

Еще один снаряд взорвался рядом с домом. Владельцы дома - 58-летняя женщина и ее 37-летний сын чудом избежали ранений. Осколками повреждены окна и фасад здания, а также автомобиль.

В пострадавшем районе работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Боевики били по мирным кварталам / фото: pokrovsk-police.dn.ua

Боевики уже третьи сутки подряд продолжают обстреливать жилые кварталы прифронтового города.

Напомним, что Авдеевка шестой день остается без газа из-за того, что в результате обстрела был поврежден газопровод. В городе объявили чрезвычайное положение.

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