Боевики вечером обстреляли Авдеевку, ранена местная жительница (фото)

В Авдеевке в результате обстрела боевиков ранена женщина. Как сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области, обстрел старой части города состоялся сегодня в 17.35.

Читайте такжеВ "ЛНР" придумали новые басни о ВСУ: расстрел "ополченцев" и "польские наемники" под Желобком – ИС«48-летняя горожанка находилась на собственном дворе, когда начался обстрел. Женщине осколками ранило правую ногу. Медицинская помощь пострадавшей была оказана на месте, от госпитализации она отказалась», - информируют в полиции.

Еще один снаряд взорвался рядом с домом. Владельцы дома - 58-летняя женщина и ее 37-летний сын чудом избежали ранений. Осколками повреждены окна и фасад здания, а также автомобиль.

В пострадавшем районе работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Боевики уже третьи сутки подряд продолжают обстреливать жилые кварталы прифронтового города.

Напомним, что Авдеевка шестой день остается без газа из-за того, что в результате обстрела был поврежден газопровод. В городе объявили чрезвычайное положение.