В Авдеевке объявили чрезвычайное положение

В Авдеевке Донецкой области объявили ​​чрезвычайную ситуацию техногенного характера регионального уровня.

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на странице в Facebook.

"Город уже шестой день без газа - с тех пор как боевики в очередной раз повредили старый газопровод. Объявили по Авдеевке чрезвычайную ситуацию техногенного характера регионального уровня", - написал он.

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Жебривский также сообщил о начале строительства нового газопровода, через который Авдеевка будет получать газ с контролируемой Украиной территории.

"С сегодняшнего дня приступаем к работам - избавимся от зависимости от капризов российско-террористических бандформирований", - отметил он.

Жебривский сообщил, что стоимость строительства составит 59 млн грн.

Напомним, что Авдеевка шестой день остается без газа из-за того, что в результате обстрелов был поврежден газопровод.