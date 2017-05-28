Огонь из "Градов" и раненые: Жебривский рассказал подробности вражеского обстрела Красногоровки (фото)

В Красногоровке боевики стреляют из "Градов", танков и минометов. Есть прямые попадания в здания.

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"Взрывами повреждены здания школы №2, больницы. На втором этаже школы пожар. Спасатели ликвидируют огонь", - пишет на своей странице в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Сообщается, что осколочные ранения получили несколько мирных жителей. Сейчас информация уточняется. На месте работают подразделения ГСЧС.

"Обстрел города продолжается и сейчас", - добавил глава Донецкой ВГА.

Позже Жебривский сообщил, что ранения получили две женщины и мужчина. "По состоянию на сейчас уточненная информация по раненых в результате утренних обстрелов: две женщины и один мужчина", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в 06:40 боевики начали обстрел Красногоровки.