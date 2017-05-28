Красногоровка под обстрелами боевиков с самого утра: снаряды падают в жилом секторе, горит школа

В 06:40 боевики начали обстрел Красногоровки. Повреждено здание городской больницы, несколько снарядов упало в жилом секторе, пишет на своей странице в Facebook начальник Главного управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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"Информация о повреждениях и пострадавших уточняется. На месте работает следственная группа полиции Марьинки", - говорится в его сообщении.

По состоянию на 07:45 обстрел продолжается, сотрудники полиции под непрекращающимися обстрелами начали эвакуацию персонала больницы и больных терапевтического отделения. По словам Аброськина, в основном это люди пожилого возраста.

"Снаряды попали в школу №2. Здание горит", - добавил глава полиции Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, вечером 25-го мая боевики в очередной раз обстреляли жилой сектор Красногоровки, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие большого калибра. Несколько боеприпасов разорвались вблизи местной больницы и жилых домов.