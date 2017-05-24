Боевики вели огонь по Марьинке в районе одной из школ

Оккупанты обстреляли Марьинку в районе одной из школ. Учителя завели детей в бомбоубежище.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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«Как только российские оккупанты обстреляли Марьинку в районе 2-й школы. Учителя быстро завели детей в бомбоубежище. Когда обстрелы утихли, деток развезли на автобусах по домам. По предварительной информации есть одно попадание в частный дом по улице Прокофьева. Информация уточняется», - сообщил он.

Напомним, ранее на Донбассе боевики обстреляли авто с мирными жителями на трассе до Красногоровки.