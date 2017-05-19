На Донбассе боевики обстреляли авто с мирными жителями на трассе до Красногоровки

Боевики обстреляли автомобиль с мирными жителями, которые ехали из Марьинки в Красногоровку. Об этом сообщил председатель Красногоровской военно-гражданской администрации Олег Ливанчук в эфире телеканала "112 Украина".

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"Несколько часов назад на трассе "Марьинка-Красногоровка" был обстрелян гражданский автомобиль с мирными жителями, которые ехали из Марьинки в Красногоровку. Эта трасса проходит по переднему краю. Мы не рекомендуем по ней ездить... Поврежден автомобиль, передняя стойка, лобовое стекло. Никто не пострадал из жителей... Местные жители понимают, что, когда идет обстрел, по ней не ездят. А в этот раз более-менее тихо было", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, боевики в пятницу, 19 мая, прекратили со своей стороны пропуск через КПВВ Гнутово.