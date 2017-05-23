На Донбассе обнаружены элементы российского оружия (фото)

После осмотра последствий обстрела позиций одного из подразделений ВСУ террористами "ДНР", которые вели огонь с места недалеко от трассы "Бахмут-Дебальцево", оперативники спецслужбы обнаружили хвостовые части от выстрела 93-мм реактивного пехотного огнемета "Шмель", сообщили в пресс-службе СБУ.

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"По выводам экспертов, маркировка боеприпасов свидетельствует о принадлежности хвостовых частей огнемета, который используют вооруженные силы РФ, и изготовлены они в 2003 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Украины производство подобных боеприпасов не осуществляется. Сейчас продолжаются соответствующие процессуальные действия.