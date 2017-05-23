На Донбассе обнаружены элементы российского оружия (фото)
На Донбассе сотрудники Службы безопасности Украины выявили очередные факты применения боевиками против сил АТО оружия российского производства.
После осмотра последствий обстрела позиций одного из подразделений ВСУ террористами "ДНР", которые вели огонь с места недалеко от трассы "Бахмут-Дебальцево", оперативники спецслужбы обнаружили хвостовые части от выстрела 93-мм реактивного пехотного огнемета "Шмель", сообщили в пресс-службе СБУ.
Читайте такжеВ районе Светлодарской дуги обнаружен российский огнемет "Шмель" (фото)
"По выводам экспертов, маркировка боеприпасов свидетельствует о принадлежности хвостовых частей огнемета, который используют вооруженные силы РФ, и изготовлены они в 2003 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории Украины производство подобных боеприпасов не осуществляется. Сейчас продолжаются соответствующие процессуальные действия.