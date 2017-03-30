На Донбассе на линии соприкосновения нашли российский огнемет "Шмель" (фото)
Кроме того, под Ясиноватой в пруду обнаружили более 40 крупнокалиберных артснарядов.
Сотрудники СБУ обнаружили оружие российского производства в районе проведения АТО. Об этом СБУ сообщает в Facebook.
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По данным спецслужбы, вблизи одного из опорных пунктов ВСУ в Донецкой области, расположенного на линии соприкосновения, правоохранители обнаружили реактивный пехотный огнемет "Шмель".
"Оружие российского производства находилось в работоспособном, готовом к использованию состоянии", - пояснили в пресс-центре.
Кроме того, в районе села Нетайлово Ясиноватского района Донецкой области в одном из частных прудов сотрудниками спецслужбы также изъяли сорок один артиллерийский снаряд калибра 152 мм. Боеприпасы, согласно установленному порядку, переданные на хранение к одному из воинских подразделений. Продолжаются процессуальные действия.