Оккупанты хотят провести серию актов вандализма на подконтрольной Украине территории – ИС

Оккупанты планируют провести серию актов вандализма на подконтрольной Украине территории.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

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«В «МГБ ДНР» прошла ротация российских кураторов из числа сотрудников ФСБ РФ. Одной из главных идей новых кураторов является проведение «летней серии» актов вандализма против памятников и памятных знаков в прифронтовой полосе на контролируемой Украиной территории, в первую очередь тех из них, которые относятся к событиям АТО (стелы, памятные знаки, надгробья и т.п., посвящённые погибшим украинским силовикам). Согласно планам, данные мероприятия, осуществляемые агентурой «МГБ ДНР» на неоккупированной территории, мобилизуют местное население, нелояльное к украинской власти», - написал Тымчук.