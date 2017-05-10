Боевики направили на передовую задействованную 9 мая на "парадах" военную технику - разведка

Контролируемые Россией боевики направили на передовую задействованную 9 мая на "парадах" запрещенную Минскими соглашениями военную технику. Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"По распоряжению российского оккупационного командования запрещенная Минскими договоренностями военная техника российского “военторга”, которая была задействована во время парада (9 мая) на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, направлена на передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ для осуществления дальнейших провокационных обстрелов мирного населения и подразделений сил АТО", - заявили в разведке.

Читайте такжеБоевики "ЛНР" провели военный парад в оккупированном Луганске (фото)

"Нарастает недовольство населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей деятельностью т.н. “органов исполнительной и законодательной власти”, что проявилось в увеличении накануне т.н. “дней республик, 11 мая – ДНР, 12 мая – ЛНР” количества случаев выдвижения публичных претензий (в т.ч. со стороны лояльных “ЛНР/ДНР” представителей бизнеса и общественных движений и организаций) к руководителям разных уровней, которых обвиняют в использовании своих должностей только с целью собственного обогащения и пренебрежении проблемами простых людей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в центре оккупированного пророссийскими террористами Донецка прошел военный парад. На площадь выкатили "древний" самолет, который производился лишь в 1973 году.