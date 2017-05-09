СБУ обнаружила в зоне АТО тайники с оружием российского производства (фото)

Несколько тайников с оружием обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности восемнадцать выстрелов к гранатомету РПГ-7 и 21 заряд к станковому гранатомету СПГ-9 изъяли оперативники спецслужбы с тайника, который был оборудован во дворе заброшенного здания в поселке Опытное Ясиноватского района Донецкой области.

В лесном массиве вблизи села Сизое Станично-Луганского района Луганской области сотрудники СБ Украины нашли тайник с двумя цинками с патронами для винтовки калибра 7,62 мм (880 шт.).

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Средства поражения переданы для постановки на учет одному из подразделений ВС Украины.

Также в Марьинке на Донетчине сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией изъяли у местного жителя две гранаты РГН и РГД-33 с запалами.

Согласно выводам специалистов, найденная граната РГН изготовлена в 1993 году в Российской Федерации и не находится на вооружении ВС Украины.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

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