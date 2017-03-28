Возле Зайцево военные нашли очередные доказательства поддержки Россией боевиков на Донбассе (фото)

Разведывательная группа Вооруженных сил Украины во время выполнения боевого задания в районе Зайцево Донецкой области нашла бронежилет, каску и выстрел к РПГ российского производства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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«В районе Зайцево Донецкой области, на территории временно неподконтрольной Украине, разведывательная группа ВСУ во время выполнения боевого задания нашла бронежилет, каску и выстрел к РПГ российского производства. Установлено, что вещи принадлежат раненому во время боевого столкновения боевику. Средства защиты раненный оставил во время бегства с места боя», - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, это очередной факт, свидетельствующий о присутствии Вооруженных сил РФ в вооруженном конфликте на востоке Украины. Задокументированные факты будут добавлены к доказательствам агрессии РФ против Украины.