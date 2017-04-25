Подрыв машины ОБСЕ на Луганщине: боевики готовят постановочное видео боя с "украинской ДРГ", чтобы отвести подозрение

Боевики на временно оккупированной территории Луганщины после подрыва патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ планируют видеосъемку постановочных боя с якобы «украинской ДРГ». Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Читайте такжеБоевики продолжают обстреливать окрестности Марьинки - полиция

«Украинские военные получили оперативную информацию о планировании противником постановки боевого столкновения на окраинах села Новогригорьевка с участием якобы «украинской ДРГ» с последующим уходом «группы» на территорию, подконтрольную Вооруженным силам Украины», - говорится в сообщении.

Указанная инсценировка событий связана с подрывом 23 апреля автомобиля СММ ОБСЕ и попытками врага возложить вину за гибель и ранения международных наблюдателей на Вооруженные силы Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится на территории, подконтрольной боевикам «ЛНР». Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.