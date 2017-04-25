Подрыв машины ОБСЕ на Луганщине: боевики готовят постановочное видео боя с "украинской ДРГ", чтобы отвести подозрение
Террористы пытаются переложить на Украину вину за подрыв на мине патруля ОБСЕ.
Боевики на временно оккупированной территории Луганщины после подрыва патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ планируют видеосъемку постановочных боя с якобы «украинской ДРГ». Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
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«Украинские военные получили оперативную информацию о планировании противником постановки боевого столкновения на окраинах села Новогригорьевка с участием якобы «украинской ДРГ» с последующим уходом «группы» на территорию, подконтрольную Вооруженным силам Украины», - говорится в сообщении.
Указанная инсценировка событий связана с подрывом 23 апреля автомобиля СММ ОБСЕ и попытками врага возложить вину за гибель и ранения международных наблюдателей на Вооруженные силы Украины.
Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится на территории, подконтрольной боевикам «ЛНР». Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.