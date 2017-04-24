Миссия ОБСЕ завтра частично возобновит патрулирование в зоне АТО – Хуг

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что СММ ОБСЕ завтра частично возобновит патрулирование в зоне АТО на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сейчас мы осуществляем оценку самого инцидента, а также его возможных последствий на нашу деятельность. Мы настроены решительно в контексте выполнения нашего мандата», - заявил он.

«Те, кто совершили этот акт насилия, должны быть привлечены к ответственности, чтобы миссия могла и в дальнейшем выполнять свой мандат», - добавил Хуг.

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«Я могу подтвердить, что после инцидента все патрули миссии там были отозваны на базы. Сегодня подавляющее большинство, если не все наши патрули, были отменены. Однако завтра мы частично возобновим свою работу и вернемся к нормальной работе после того, как поймем, какими были обстоятельства и что произошло в ходе этого инцидента», - заявил он.

По его словам, сейчас СММ ОБСЕ продолжает осуществлять мониторинг ситуации на Донбассе с помощью камер наблюдения, в месте их размещения, а также с 12 локаций, в которых находятся наблюдатели.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится на территории, подконтрольной боевикам «ЛНР». Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, раненые - наблюдатели из Германии и Чехии.

В Госдепартаменте США заявили, что шокированы гибелью американца, и призвали Россию использовать свое влияние на боевиков, чтобы дать возможность ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование инцидента.