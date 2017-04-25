Боевики продолжают обстреливать окрестности Марьинки - полиция

Боевики продолжают обстрел Марьинки, под ударом находятся окрестности города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Донецкой области Наталья Шиман.

"Сейчас тоже продолжается обстрел города. Уже утром мы связывались с местной полицией. Полицейские сейчас находятся в местной школе, готовят детей к эвакуации в случае необходимости. Потому что обстрел продолжается, и сейчас под обстрелом - окрестности города", - подчеркнула она.

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Пресс-секретарь уточнила, что в понедельник, 24 апреля, мощный обстрел окрестностей города начался около 19.00. Снаряды попали в жилые дома. "Под обстрел попала, преимущественно, улица Орджоникидзе - это одна из центральных улиц города. Зафиксировано разрушение окон, крыш. Один из домов загорелся", - добавила Шиман.

По ее словам, раненный в результате обстрела Марьинки мужчина находится в больнице. У него осколочное ранение и открытый перелом правой руки.

По факту обстрела города полиция открыла уголовное производство по статье "террористический акт".

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 апреля, в пресс-центре штаба АТО сообщили, что во время обстрела боевиками позиций украинских военных в районе Марьинки под огонь попали жилые кварталы города. Также террористы обстреляли контрольный пост пограничников «Марьинка».