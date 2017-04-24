Меркель призвала как можно скорее расследовать подрыв автомобиля ОБСЕ

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала как можно скорее расследовать подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

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"Федеральное правительство ожидает, что все стороны конфликта как можно скорее сделают все возможное, чтобы выяснить, каким образом могло произойти это трагическое событие, и привлечь к ответственности виновных", - заявила Меркель.

Она также призвала стороны конфликта на Донбассе к полному соблюдению режима тишины.

В МИД РФ высказали мнение, что инцидент мог быть "провокацией, направленной на подрыв процесса урегулирования конфликта на Донбассе".

Инцидент собираются обсудить на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 26 апреля, сообщил представитель РФ в этой группе Борис Грызлов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.