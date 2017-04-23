В МИД РФ в связи с подрывом автомобиля ОБСЕ призвали Украину к "прямому диалогу" с боевиками

В Министерстве иностранных дел РФ в связи с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ призвали Украину к "прямому диалогу" с российскими боевиками, контролирующим часть Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

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"В очередной раз призываем к активизации прямых переговоров между сторонами конфликта ‑ Киевом, Донецком и Луганском – в рамках Контактной группы с целью полного выполнения "Комплекса мер", являющегося безальтернативной основой урегулирования в Донбассе", - говорится в документе.

В то же время в МИД РФ заявили, что обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта на Донбассе.

"Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского "Комплекса мер", - подчеркивается в комментарии.

При этом заявляется, что произошедшее подтверждает острую необходимость должного обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ, что зафиксировано в мандате миссии и не раз отмечалось лидерами стран "нормандского формата", в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 17 апреля.

В МИД РФ призвали провести "тщательное и объективное расследование и привлечь виновных к ответственности".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.