На Донбассе на мине подорвалась машина ОБСЕ: есть погибшие и раненые

В воскресенье утром во время патрулирования на Донбассе на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом штаб АТО сообщил на странице в Facebook.

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"Украинская сторона СЦКК сообщает, что сегодня 23 апреля, около 10.17, во время патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территория ОРЛО, вероятно, на мине, подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении штаба АТО.

По предварительным данным штаба, в группе СММ ОБСЕ есть погибшие и раненые.

В свою очередь в ОБСЕ подтвердили, что с их наблюдателями случился серьезный инцидент, но деталей не сообщили.

"Мы можем подтвердить, что с патрулем #ОБСЕ произошел серьезный инцидент в Луганской области. Как только мы получим подробную информацию, она будет опубликована на наших страницах в социальных сетях", - сказано в сообщении.

Информресурсы боевиков сообщают, что автомобиль СММ подорвался на противотанковой мине в Славяносербском районе. По их данным, один работник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ погиб, еще один получил ранения.