Сутки в АТО: боевики нарушали "тишину" на всех направлениях, ВСУ огонь в ответ не открывали
За минувшие сутки один украинский воин получил ранения.
Несмотря на режим «Тишины», российско-оккупационные подразделения не прекращают вооруженных провокаций против сил АТО.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано 18 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
На Приморском направлении, по защитникам Красногоровки враг бил из минометов калибра 82-мм. Морских пехотинцев в районе Водяного обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Павлополя – из автоматических гранатометов.
По оборонцам Широкино противник применил вооружения БМП. Опорные пункты вблизи Лебединского, Талаковки и Гнутово обстреливал из стрелкового оружия.
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На Донецком направлении, по позициям в районах Каменки и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Гранатометы и стрелковое оружие применил по защитникам Луганского и Верхньоторецкого.
На Луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Крымского.
Несмотря на вооруженные провокации подразделений российско-оккупационных войск, украинские защитники строго придерживались режима Тишины и огонь в ответ не открывали.
За минувшие сутки один украинский воин получил ранения.