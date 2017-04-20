Сутки в АТО: боевики нарушали "тишину" на всех направлениях, ВСУ огонь в ответ не открывали

Несмотря на режим «Тишины», российско-оккупационные подразделения не прекращают вооруженных провокаций против сил АТО.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано 18 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

На Приморском направлении, по защитникам Красногоровки враг бил из минометов калибра 82-мм. Морских пехотинцев в районе Водяного обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Павлополя – из автоматических гранатометов.

По оборонцам Широкино противник применил вооружения БМП. Опорные пункты вблизи Лебединского, Талаковки и Гнутово обстреливал из стрелкового оружия.

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На Донецком направлении, по позициям в районах Каменки и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Гранатометы и стрелковое оружие применил по защитникам Луганского и Верхньоторецкого.

На Луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Крымского.

Несмотря на вооруженные провокации подразделений российско-оккупационных войск, украинские защитники строго придерживались режима Тишины и огонь в ответ не открывали.

За минувшие сутки один украинский воин получил ранения.