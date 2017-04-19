Сутки в зоне АТО прошли неспокойно: 35 вражеских обстрелов, двое военных ранены

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, за минувшие сутки враг 35 раз открывал огонь по позициям украинских защитников.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. Здесь, огнем минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал опорные пункты вблизи Красногоровки. По позициям в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупных калибров и вооружения БМП. Кроме того морпехов под Водяным противник обстрелял из зенитной установки ЗУ-23-2. По опорным пунктам рядом со Старогнатовкой, Талаковкой и Широкино противник применял гранатометы, а вблизи Чермалика и Павлополя – пулеметы крупных калибров. Под Новотроицким и Николаевкой активизировались вражеские снайперы.

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На Донецком направлении, позиции в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка и Зайцево враг обстрелял из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По защитникам Песков и Опытного – вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении, из автоматических гранатометов, минометов калибра 120-мм и 82-мм враг бил по опорным пунктам рядом с Катериновкой. По позициям вблизи Крымского бил из минометов калибра 82-мм, а по защитникам Станицы Луганской и Сизого вел огонь из стрелкового оружия.

За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения.