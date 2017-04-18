Сутки в АТО: боевики обстреливали ВСУ на всех направлениях, один военный ранен

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, за прошедшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

Эпицентром огневых противостояний продолжает оставаться Приморское направление. Огнем минометов калибра 120-мм и вооружения БМП враг накрывал защитников Новогригорьевки. Защитников Чермалика противник обстреливал из 82-миллиметровых минометов, а в районе Марьинки применил крупнокалиберные пулеметы. По морским пехотинцам под Водяным враг бил из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливали наших воинов вблизи Широкино, Талаковки и Павлополя. В районе Талаковки и Водяного активизировались вражеские снайперы.

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На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра противник стрелял по позициям рядом с Авдеевкой. Из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам в районе Шахты «Бутовка». Из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия враг вел огонь по оборонцам Каменки.

На Луганском направлении, по позициям вблизи Катериновки подразделения российско-оккупационных войск применили минометы калибра 82-мм и автоматические гранатометы. Из противотанковых гранатометов противник вел огонь по опорным пунктам в районе Новоалександровки.

За минувшие сутки один украинский воин получил ранения.