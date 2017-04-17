Ситуация в зоне АТО: боевики сегодня 15 раз обстреляли украинских военных

18:56, 17 апреля 2017
Война
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Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Приморском направлении. 

Вблизи Талаковки и Водяного активизировались вражеские снайперы / Фото УНИАН

Боевики сегодня 15 раз обстреляли украинских военных. Один солдат получил боевое травмирование.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Приморском направлении. Там боевики огнем минометов 120-мм калибра и вооружения БМП накрывали украинские позиции возле Новогригорьевки. Из гранатометов различных систем обстреливали защитников Широкино, Водяного, Талаковки и Павлополя. По опорным пунктам в районе Чермалыка враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, а вблизи Марьинки и Водяного применил пулеметы крупного калибра. Вблизи Талаковки и Водяного активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении по позициям в районе населенного пункта Авдеевка боевики применили 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

На Луганском направлении российско-оккупационные подразделения из минометов калибра 120 мм и 82 мм стреляли по украинским военным вблизи Катериновки.

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Теги: #АТО#боевики#обстрелы#Донбас