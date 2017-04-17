Ситуация в зоне АТО: боевики сегодня 15 раз обстреляли украинских военных

Боевики сегодня 15 раз обстреляли украинских военных. Один солдат получил боевое травмирование.

Читайте такжеНа Пасху оккупанты 22 раза обстреляли позиции ВСУ, ранены двое военных - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Приморском направлении. Там боевики огнем минометов 120-мм калибра и вооружения БМП накрывали украинские позиции возле Новогригорьевки. Из гранатометов различных систем обстреливали защитников Широкино, Водяного, Талаковки и Павлополя. По опорным пунктам в районе Чермалыка враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, а вблизи Марьинки и Водяного применил пулеметы крупного калибра. Вблизи Талаковки и Водяного активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении по позициям в районе населенного пункта Авдеевка боевики применили 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

На Луганском направлении российско-оккупационные подразделения из минометов калибра 120 мм и 82 мм стреляли по украинским военным вблизи Катериновки.