Ситуация в зоне АТО: боевики сегодня 15 раз обстреляли украинских военных
Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Приморском направлении.
Боевики сегодня 15 раз обстреляли украинских военных. Один солдат получил боевое травмирование.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Приморском направлении. Там боевики огнем минометов 120-мм калибра и вооружения БМП накрывали украинские позиции возле Новогригорьевки. Из гранатометов различных систем обстреливали защитников Широкино, Водяного, Талаковки и Павлополя. По опорным пунктам в районе Чермалыка враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, а вблизи Марьинки и Водяного применил пулеметы крупного калибра. Вблизи Талаковки и Водяного активизировались вражеские снайперы.
На Донецком направлении по позициям в районе населенного пункта Авдеевка боевики применили 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
На Луганском направлении российско-оккупационные подразделения из минометов калибра 120 мм и 82 мм стреляли по украинским военным вблизи Катериновки.