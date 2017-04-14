В "ДНР" проводят внезапную замену российских военных советников и инструкторов - ИС

В подразделениях "1-го АК ДНР" на ряде направлений (Горловка, Докучаевск, Новоазовский р-н) отмечается внеплановая замена российских военных советников и инструкторов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координотор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"В ряде подразделений замена проведена на 100% за счет офицеров ВС РФ, прибывших из России. Офицеры, которых сменили, отправляются назад в Россию", - говорится в его сообщении.

В то же время, как сообщает ИС, в конце 2016 года данным российским офицерам было сообщено о том, что сроки их пребывания на Донбассе продлятся минимум до конца 2017.

"Причина экстренной замены советников и инструкторов на данный момент неизвестна", - добавил Тымчук.