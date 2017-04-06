Рада увеличила денежное пособие семьям погибших военных

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей» (регистрационный номер 2406).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 249 из 340 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом увеличено единовременное денежное пособие в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности для тех, кто принимал непосредственное участие в антитеррористической операции.

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В частности, согласно закону, единовременное пособие назначается и выплачивается в размере 750-кратного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного или резервиста.

Законом также предусмотрено, что единовременное денежное пособие назначается и выплачивается в зависимости от установленной военнослужащему, военнообязанному или резервисту инвалидности и степени утраты им трудоспособности в размере, который не может быть меньше 70-кратного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Поправки в закон принимались с голоса за предложение, в частности, заместителя министра финансов Андрея Градиля.