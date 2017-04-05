Миссия ОБСЕ за минувшие сутки зафиксировала увеличение числа взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за минувшие сутки зафиксировала 435 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19.30 за 4 апреля.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 420 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (190 взрывов). Примерно 70% взрывов было зафиксировано в районе Авдеевка – Ясиноватая - Донецкий аэродром", - говорится в отчете.

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"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала меньше нарушений режима тишины, включая 15 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 30 взрывов)", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала полное прекращение огня в зоне АТО с 1 апреля.

Вчера, 4 апреля, президент Украины Петр Порошенко заявил, что объявленный режим прекращения огня с 1 апреля не соблюдался российской стороной ни одного дня.