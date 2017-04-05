Всевидящее око: в Украине разработана радиолокационная станция, способная обнаруживать самолеты-невидимки (фото, видео)

На казенном предприятии "Научно-производственный комплекс "Искра" продвигается проект по созданию новой украинской радиолокационной станции МР-18, передает Ukrainian Military Pages.

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Высокомобильний радар кругового обзора МР-18 предназначен:

для автоматического обнаружения, сопровождения и измерения азимута, дальности и курсовой скорости воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии "стелс";

определения направлений (пеленгов) на постановщиков активных помех;

выдачи информации потребителям.

Также опубликовано видеопрезентацию радиолокационной станции МР-18:

Как сообщал УНИАН, во время учений "Рубеж-2016" радиотехническая бригада воздушного командования "Юг" впервые применила новейшую разработку украинского оборонпрома РЛС 79К6 "Пеликан".