Эксперт назвал причины усиления военной и морской группировки российских войск в оккупированном Крыму

Для России переброска новых подразделений и кораблей, военные учения и маневры позволяют лишний раз подчеркнуть сам факт своего распоряжения аннексированным полуостровом, показать себя единственным "хозяином положения". Об этом военный эксперт Дмитрий Тымчук рассказал в интервью "Апострофу", комментируя причины усиления военной и морской группировки войск РФ в оккупированном Крыму.

Второе обстоятельство, вызывающее усиление российского контингента в Крыму, это конфронтация с НАТО, которое присутствует в акватории Черного моря. По мнению Тымчука, и в этом случае Москва преследует в большей степени демонстрационные цели.

Наконец, эксперт обращает внимание на значение войны в Сирии, поскольку, используя Крым, россиянам удобнее перебрасывать в эту страну войска, технику и необходимое им снабжение.

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Милитаризация Крыма, как считает Тымчук, в значительной мере зависит от хода сирийской войны. В случае ослабления российского участия в сирийском конфликте – и в Крыму можно ожидать соответствующих последствий.

Что касается собственно военного значения оккупированного Крыма для боевых действий в Черном море, то особенности этого театра и возможности современного оружия, полагает Тымчук, делают размещение крупной группировки на полуострове бессмысленным.

Напомним, 20 марта на полигоне Опук в оккупированном Крыму началось крупномасштабное командно-штабное учение Воздушно-десантных войск (ВДВ) России с боевой стрельбой.