Россия начала в оккупированном Крыму масштабные военные учения

Сегодня на полигоне Опук в оккупированном Крыму началось крупномасштабное командно-штабное учение Воздушно-десантных войск (ВДВ) России с боевой стрельбой.

Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

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"В учении принимают участие подразделения Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной), Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад, часть сил и средств Черноморского флота и 4-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа. Впервые в истории ВС РФ в рамках учений сразу три соединения ВДВ были одновременно подняты по тревоге и частично переброшены в Крым со штатным вооружением и техникой", - сказано в сообщении.

Всего в учении на полигоне Опук участвуют более 2,5 тыс. десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.