"Круглосуточные бои": в Минобороны рассказали об обострении в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, на Луганском направлении за минувшие сутки противник продолжил осуществлять вооруженные провокации сил АТО.

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«В Станично-Луганском районе их произошло две - продолжительностью полчаса каждая, обе с использованием стрелкового оружия. В Крымском зафиксировано два кратковременных минометных обстрела наших позиций, оба – поздно вечером. В Попаснянском районе противник нарушил «тишину» трижды, каждый раз открывая огонь из легкого вооружения», - отметил Лысенко.

Всего, отметил пресс-секретарь, за минувшие сутки на Луганском направлении произошло семь вражеских обстрелов.

«На Донецком направлении самой горячей остается ситуация в Авдеевке и ее окрестностях. За минувшие сутки там зафиксировано целый ряд минометных обстрелов со стороны боевиков, один раз враг открывал огонь из танка, а также после захода солнца выпустил четверть боекомплекта РСЗО «Град» по нашим укреплениям в промзоне. Суммарно, боевые действия вчера в Авдеевке и на ее флангах длились более 10 часов», - подчеркнул Лысенко.

Кроме сложной ситуации в Авдеевке, подчеркнул он, несколько обострилась обстановка и на Светлодарской дуге.

«За сутки там зафиксировано 11 случаев нарушения «тишины», семь из которых сопровождались открытием врагом беспокоящего огня из минометов. Каждый раз противник выпускал не более пяти мин. На этих же рубежах бандформирования наряду со стрелковым оружием открывали огонь из БМП, а после обеда вражеский снайпер обстрелял наши позиции в Луганском. Каждый из эпизодов боевой активности бандформирований в этом районе продолжался от 30 минут до 2 часов», - добавил пресс-секретарь.

Кроме того, в Зайцево, Новгородском, Троицком Ясиноватского района, Верхнеторецке и в районе Донецкого аэропорта оккупанты в течение суток неоднократно открывали огонь в направлении сил АТО. Каждый четвертый из обстрелов на этом участке фронта был минометным.

По данным Минобороны, также на Мариупольском направлении обстановка остается неизменно напряженной. Вчера на рассвете оккупанты организовали танково-минометный обстрел Марьинки.

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«Уже после заката солнца произошел подобный по интенсивности и с использованием аналогичного вооружения обстрел соседней Красногоровки. В течение дня в Марьинском районе также было неспокойно – незаконные вооруженные формирования периодически открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия в сторону позиций сил АТО», - рассказал Лысенко.

«Далее к югу после обеда активизировались снайперы противника – по одному снайперскому обстрелу произошло в Новомихайловке и Новотроицкому. В последнем в течение суток также произошел целый ряд вооруженных вражеских провокаций, а после 20-ти часов российско-оккупационные войска со стороны оккупированного Докучаевска обстреляли из гаубиц и минометов тамошние украинские позиции, выпустив всего около 40 снарядов», - отметил пресс-секретарь Минобороны.

«На восточных подступах к Мариуполю – от Чермалыка до Широкино – боевые действия продолжались целые сутки. Впрочем, в отличие от прошлых дней, тяжелое вооружение враг практически не применял», - сказал пресс-секретарь.

Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 37 вражеских обстрелов, в том числе семь – из тяжелого вооружения.